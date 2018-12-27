Video | Türkiye'de Dergiler Neden Kapanıyor?
2 saat önce
Türkiye'de dergiler neden kapanıyor?
Türkiye
'de dergiler neden kapanıyor? Türkiye'de ekonomik kriz, yayıncılığı vurmaya devam ediyor. Sadece son bir kaç ayda çok sayıda dergi yayın hayatına son vermek zorunda kaldı. Bunlardan bazıları; Mühür, Rabarba, Tezgah, Arka Kapak, Vapur ve Şerh Dergisi...
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:43
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