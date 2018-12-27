Son Dakika Haberleri: Video | Türkiye'de Dergiler Neden Kapanıyor?

Video | Türkiye'de Dergiler Neden Kapanıyor?

2 saat önce

Türkiye'de dergiler neden kapanıyor?

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Türkiye'de dergiler neden kapanıyor? Türkiye'de ekonomik kriz, yayıncılığı vurmaya devam ediyor. Sadece son bir kaç ayda çok sayıda dergi yayın hayatına son vermek zorunda kaldı. Bunlardan bazıları; Mühür, Rabarba, Tezgah, Arka Kapak, Vapur ve Şerh Dergisi...
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:43 

Türkiye, Dünya
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