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Video | Türkiye'de sokağa çıkma yasağı: Öncesi ve sonrasında yaşananlar
6 saat önce
Koronavirüs salgını Türkiye'de yayılmaya devam ederken önlemler de sıkılaşıyor.
Koronavirüs salgını Türkiye'de yayılmaya devam ederken önlemler de sıkılaşıyor. İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan gece saat 22.00'ye doğru tüm büyükşehirler ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan etti; peki neler yaşandı? Görüntülerle 10 Nisan gecesi öncesi ve sonrası...View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:09
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın