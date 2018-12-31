Son Dakika Haberleri: Video | Türkiye'yi Ziyaret Eden Turist Sayısı 2018'de Yaklaşık Yüzde 22 Arttı

Video | Türkiye'yi Ziyaret Eden Turist Sayısı 2018'de Yaklaşık Yüzde 22 Arttı

21 dakika önce

Türkiye'ye 2018 yılında ülkeye gelen yabancı turist sayısı 37,5 milyonu aştı.

Türkiye'ye 2018 yılında ülkeye gelen yabancı turist sayısı 37,5 milyonu aştı. Yurt dışı ikametli vatandaşlarla birlikte toplam ziyaretçi sayısı 43 milyona yaklaştı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:19 

turist, Türkiye, Dünya
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