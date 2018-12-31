Video | Türkiye'yi Ziyaret Eden Turist Sayısı 2018'de Yaklaşık Yüzde 22 Arttı
21 dakika önce
Türkiye'ye 2018 yılında ülkeye gelen yabancı turist sayısı 37,5 milyonu aştı.
Türkiye
'ye 2018 yılında ülkeye gelen yabancı turist
sayısı 37,5 milyonu aştı. Yurt dışı ikametli vatandaşlarla birlikte toplam ziyaretçi sayısı 43 milyona yaklaştı
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:19
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