Son Dakika Haberleri: Video: Tutankamon'un Mezarını Bekleyen Tehlike: 'Büyü' mü Yoksa 'Gerçek' Mi?

Video: Tutankamon'un Mezarını Bekleyen Tehlike: 'Büyü' mü Yoksa 'Gerçek' Mi?

57 dakika önce

Mısırlı ve ABD'li arkeologlar ortak bir çalışmayla ünlü Mısır firavunu Tutankamun'un mezarıyla ilgili pek çok bilinmeyeni gün yüzüne çıkardı.

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Mısırlı ve ABD'li arkeologlar ortak bir çalışmayla ünlü Mısır firavunu Tutankamun'un mezarıyla ilgili pek çok bilinmeyeni gün yüzüne çıkardı. Kimilerinin lanetli,dediği üç bin 300 yıllık mezarda araştırma yapan bazı kişilerin başına gelenler birçok hurafe inanışı da beraberinde getirmişti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:37 

Mısır, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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