Son Dakika Haberleri: Video | Uber kararına şoförlerden tepki: Maddi manevi tazminat istiyoruz
Son Dakika Dünya Haber

Video | Uber kararına şoförlerden tepki: Maddi manevi tazminat istiyoruz

1 saat önce

Dünya genelinde taksicilik hizmeti sunan Uber’in Türkiye’deki bazı faaliyetlerini durdurmasının ardından açıkta kalan Uber şoförleri, firmanın İstanbul’daki merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Video | Uber kararına şoförlerden tepki: Maddi manevi tazminat istiyoruz, System.String[]
Dünya genelinde taksicilik hizmeti sunan Uber'in Türkiye'deki bazı faaliyetlerini durdurmasının ardından açıkta kalan Uber şoförleri, firmanın İstanbul'daki merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Eylemciler, kendilerine önceden bilgi verilmediğini ve bu nedenle 31 Mayıs'ta uygulamaya giren karar hakkında önlem alamadıklarını ifade etti.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:53 
İstanbul, Türkiye, Uber, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortak yayın kararı sonrası Yıldırım'dan açıklama: Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız Türkiye'den Fatih sondaj gemisi çalışanları hakkında tutuklama emri çıkaran GKRY'ye sert tepki İzlanda havaalanından resmi açıklama geldi: Türkiye 1 saat 20 dakikada çıktı Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang kendini savundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:44:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Uber kararına şoförlerden tepki: Maddi manevi tazminat istiyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]