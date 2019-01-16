Video | Üç Gün Önce 100 Metrelik Kuyuya Düşen Çocuğu Kurtarmak İçin Zamana Karşı Yarış
1 saat önce
İspanya'nın Malaga bölgesinde kurtarma ekipleri zamana karşı bir yarış içinde.
İspanya
'nın Malaga
bölgesinde kurtarma ekipleri zamana karşı bir yarış içinde. İki yaşındaki Yulen geçtiğimiz pazar günü 100 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Ekipler Yulen'in hala hayatta olduğuna dair umudunu koruyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:16
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