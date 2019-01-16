Son Dakika Haberleri: Video | Üç Gün Önce 100 Metrelik Kuyuya Düşen Çocuğu Kurtarmak İçin Zamana Karşı Yarış

Video | Üç Gün Önce 100 Metrelik Kuyuya Düşen Çocuğu Kurtarmak İçin Zamana Karşı Yarış

1 saat önce

İspanya'nın Malaga bölgesinde kurtarma ekipleri zamana karşı bir yarış içinde.

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İspanya'nın Malaga bölgesinde kurtarma ekipleri zamana karşı bir yarış içinde. İki yaşındaki Yulen geçtiğimiz pazar günü 100 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Ekipler Yulen'in hala hayatta olduğuna dair umudunu koruyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:16 

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