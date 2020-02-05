VİDEO | Uçak kazalarının kilit noktası kara kutu nedir?

Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tişpi yolu uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıkıp kaza yapması uçaklarda 'kara kutu' olarak bilinen sistemin önemini bir kez daha ön plana çıkardı.



Uçak yolculuğu boyunca kabin içindeki konuşmaları ve belli uçuş verilerini kaydeden kara kutu, uçuş verilerini kaydetme özelliği ile olası bir kazanın sebebini ortaya çıkarmada hayati öneme sahip.