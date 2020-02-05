VİDEO | Uçak kazalarının kilit noktası kara kutu nedir? - Son Dakika
Son Dakika Dünya VİDEO | Uçak kazalarının kilit noktası kara kutu nedir? - Son Dakika Dünya

VİDEO | Uçak kazalarının kilit noktası kara kutu nedir?

6 saat önce

Tüm ticari yolcu uçaklarında genellikle arka kısımda olan iki ayrı kara kutu bulunuyor.

VİDEO | Uçak kazalarının kilit noktası kara kutu nedir?, System.String[]

Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tişpi yolu uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıkıp kaza yapması uçaklarda 'kara kutu' olarak bilinen sistemin önemini bir kez daha ön plana çıkardı.


Uçak yolculuğu boyunca kabin içindeki konuşmaları ve belli uçuş verilerini kaydeden kara kutu, uçuş verilerini kaydetme özelliği ile olası bir kazanın sebebini ortaya çıkarmada hayati öneme sahip.

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Boeing 737, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:09 
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