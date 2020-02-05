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VİDEO | Uçak kazalarının kilit noktası kara kutu nedir?
6 saat önce
Tüm ticari yolcu uçaklarında genellikle arka kısımda olan iki ayrı kara kutu bulunuyor.
Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tişpi yolu uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıkıp kaza yapması uçaklarda 'kara kutu' olarak bilinen sistemin önemini bir kez daha ön plana çıkardı.
Uçak yolculuğu boyunca kabin içindeki konuşmaları ve belli uçuş verilerini kaydeden kara kutu, uçuş verilerini kaydetme özelliği ile olası bir kazanın sebebini ortaya çıkarmada hayati öneme sahip.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:09
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