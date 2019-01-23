Video: Ukrayna Eski Başbakanı Timoşenko Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Duyurdu
1 saat önce
Ukrayna eski başbakanı Yulia Timoşenko, önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine resmi olarak aday olduğunu açıkladı.
Ukrayna
eski başbakanı Yulia Timoşenko
, önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine resmi olarak aday olduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:19
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