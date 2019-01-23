Son Dakika Haberleri: Video: Ukrayna Eski Başbakanı Timoşenko Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Duyurdu

Video: Ukrayna Eski Başbakanı Timoşenko Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Duyurdu

1 saat önce

Ukrayna eski başbakanı Yulia Timoşenko, önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine resmi olarak aday olduğunu açıkladı.

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Ukrayna eski başbakanı Yulia Timoşenko, önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine resmi olarak aday olduğunu açıkladı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:19 

Yulia Timoşenko, Ukrayna, Dünya
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