Son Dakika Haberleri: Video | Ünlü Cazcı Musa Manzini Beyin Ameliyatı Sırasında Gitar Çaldı

Video | Ünlü Cazcı Musa Manzini Beyin Ameliyatı Sırasında Gitar Çaldı

5 saat önce

Dünyanın dört yanında sahne alan Güney Afrikalı caz ustası Musa Manzini son konserini sevenlerine değil kendini ameliyat eden sağlık ekibi için verdi.

">
Dünyanın dört yanında sahne alan Güney Afrikalı caz ustası Musa Manzini son konserini sevenlerine değil kendini ameliyat eden sağlık ekibi için verdi. Manzini'nin beynindeki tümörü almaya çalışan doktorlara, ameliyat masasında yatan müzisyen gitarıyla eşlik etti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:16 

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkan Demirel, Af Çıkmazsa Sezon Sonunda Futbolu Bırakacak İstanbul Yara Sandı Ama...

Kral Selman'ın Ağabeyi Talal Bin Abdulaziz Hayatını Kaybetti Metroda Bir Kadının Etek Altı Görüntülerini Çeken Yaşlı Adam, Kalp Krizi Numarası Yaparak Polisten Kurtulmak İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:40:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Ünlü Cazcı Musa Manzini Beyin Ameliyatı Sırasında Gitar Çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]