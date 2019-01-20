Video | Ünlü Kayak Merkezi Courchevel'de İşçilerin Kaldığı Binada Yangın 2 Can Aldı
1 saat önce
Fransa'nın lüks kayak merkezi Courchevel'de, bir binada çıkan yangında 2 kişi can verdi, yaklaşık 20 kişi de yaralandı.
Fransa
'nın lüks kayak merkezi Courchevel'de, bir binada çıkan yangında 2 kişi can verdi, yaklaşık 20 kişi de yaralandı. Yaralılardan dördünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Cesetleri çıkarılan kişilerin kimlikleri henüz belirlenemedi
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:04
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