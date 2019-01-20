Son Dakika Haberleri: Video | Ünlü Kayak Merkezi Courchevel'de İşçilerin Kaldığı Binada Yangın 2 Can Aldı

Video | Ünlü Kayak Merkezi Courchevel'de İşçilerin Kaldığı Binada Yangın 2 Can Aldı

1 saat önce

Fransa'nın lüks kayak merkezi Courchevel'de, bir binada çıkan yangında 2 kişi can verdi, yaklaşık 20 kişi de yaralandı.

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Fransa'nın lüks kayak merkezi Courchevel'de, bir binada çıkan yangında 2 kişi can verdi, yaklaşık 20 kişi de yaralandı. Yaralılardan dördünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Cesetleri çıkarılan kişilerin kimlikleri henüz belirlenemedi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:04 

Fransa, Dünya
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