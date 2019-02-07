Son Dakika Haberleri: Video | Ünlü Mimar Rostock: Dubai Mimarlar İçin Oyun Alanı

Video | Ünlü Mimar Rostock: Dubai Mimarlar İçin Oyun Alanı

30 dakika önce

Dubai dünyanın en yüksek binasından ilk 7 yıldızlı oteline kadar birçok sıra dışı yaratıcı mimariye ev sahipliği yapıyor.

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Dubai dünyanın en yüksek binasından ilk 7 yıldızlı oteline kadar birçok sıra dışı yaratıcı mimariye ev sahipliği yapıyor. Dubai Opera Binası'nın mimarı Janus Rostock yaratıcılığın kısıtlanmadığı kentin mimarlar için adeta bir oyun alanı olduğunu ifade ediyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:11 

Dubai, Dünya
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