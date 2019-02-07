Video | Ünlü Mimar Rostock: Dubai Mimarlar İçin Oyun Alanı
30 dakika önce
Dubai dünyanın en yüksek binasından ilk 7 yıldızlı oteline kadar birçok sıra dışı yaratıcı mimariye ev sahipliği yapıyor.
Dubai
dünyanın en yüksek binasından ilk 7 yıldızlı oteline kadar birçok sıra dışı yaratıcı mimariye ev sahipliği yapıyor. Dubai Opera Binası'nın mimarı Janus Rostock yaratıcılığın kısıtlanmadığı kentin mimarlar için adeta bir oyun alanı olduğunu ifade ediyor
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:11
Dünyanın En Kısa Evliliği 3 Dakika Sürdü! Boşanma Sebepleri 'Pes' Dedirtti
Babasından Feci Şekilde Şiddet Gören Kız Çocuğunu Kimse Duymadı
Abonelerine Teşekkür Eden 72 Yaşındaki YouTuber Birkaç Günde 2,5 Milyon Abone Kazandı
Trafik Cezasına Kızan Sürücü, Motosikletini Parçaladı