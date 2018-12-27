Video | Ürdün'de Camiler Güneş Panelleriyle Yenilenebilir Enerjiye Geçiyor
1 saat önce
Ürdün'de bine yakın cami, güneş panelleri kullanmaya başlayarak geleneksel enerjiden yenilenebilir enerjiye geçti.
Ürdün
'de bine yakın cami, güneş panelleri kullanmaya başlayarak geleneksel enerjiden yenilenebilir enerjiye geçti
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:43
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