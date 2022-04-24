Video: Ürdünlüler, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki İhlallerini Protesto Etti - Son Dakika
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Video: Ürdünlüler, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki İhlallerini Protesto Etti

24.04.2022 13:06
Video: Ürdünlüler, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki İhlallerini Protesto Etti

Ürdün'ün başkenti Amman'da ve bir dizi başka vilayetinde Cuma günü binlerce Ürdünlü, İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptıklarını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Ürdün'ün başkenti Amman'da ve bir dizi başka vilayetinde Cuma günü binlerce Ürdünlü, İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptıklarını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Ürdünlüler, uluslararası toplumun Kudüs'teki kutsal alanları ve Filistinlileri korumak için sağlam bir duruş sergilemesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, Ürdün'ün Mescid-i Aksa'nın yer ve zaman bakımından bölünmesine yönelik her türlü girişime karşı çıkılmasında üstlendiği rolü övdüler.

İsrail'in Kudüs'teki yasadışı politika ve önlemlerine karşı durulmasından ve Kudüs'te alınacak önlemlerden sorumlu Arap bakanlar komitesi Perşembe günü Amman'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yapılan ve ibadet eden yüzlerce kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığı, kutsal mekandaki bazı tesislerin hasar görmesine yol açan İsrail saldırıları kınandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.

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Protesto, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Ürdünlüler, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki İhlallerini Protesto Etti - Son Dakika


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