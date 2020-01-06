Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika Dünya

Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

6 saat önce

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020'inci yıl dönümü, İstanbul'da ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı. Haç çıkarmak için denize atlayan bir Yunan vatandaşı fenalaştı

Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi, System.String[]

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020'nci yıl dönümü, İstanbul'da ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.


Üsküdar'ın Kuzguncuk mahallesindeki Aya Yorgi Rum Kilisesi'nde düzenlenen ve Despot Kasianos'un yönettiği ayine katılanlar dualar ederek Kuzguncuk İskelesi'ne kadar yürüdü.

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İstanbul, Üsküdar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:45 
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