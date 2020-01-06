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Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi
6 saat önce
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020'inci yıl dönümü, İstanbul'da ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı. Haç çıkarmak için denize atlayan bir Yunan vatandaşı fenalaştı
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020'nci yıl dönümü, İstanbul'da ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.
Üsküdar'ın Kuzguncuk mahallesindeki Aya Yorgi Rum Kilisesi'nde düzenlenen ve Despot Kasianos'un yönettiği ayine katılanlar dualar ederek Kuzguncuk İskelesi'ne kadar yürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:45
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