Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika Dünya

Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

19 dakika önce

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020'inci yıl dönümü, İstanbul'da ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

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Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020'inci yıl dönümü, İstanbul'da ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı. Haç çıkarmak için denize atlayan bir Yunan vatandaşı fenalaştı

Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:06 
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