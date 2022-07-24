Video: Uzaklardaki Etnik Köyün On Yıllık Dönüşümü - Son Dakika
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Video: Uzaklardaki Etnik Köyün On Yıllık Dönüşümü

24.07.2022 11:41
Video: Uzaklardaki Etnik Köyün On Yıllık Dönüşümü

Shibadong, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan dağlık alanda yer alan bir köy.İsmi Çincede "18 mağara" anlamına gelen etnik Miao köyü, uzun yıllar yoksulluk çekti.

Shibadong, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan dağlık alanda yer alan bir köy.

İsmi Çincede "18 mağara" anlamına gelen etnik Miao köyü, uzun yıllar yoksulluk çekti.

SHİ KANG, Yerel video yapımcısı:

"Eskiden köyümüzün düzgün bir yolu yoktu. Beş yaşıma kadar köyümüze arabalar ulaşamadı. Suya erişimimiz de çok zahmetliydi. Su olmadan yemek yapamadığımız için ben küçükken, hava ne kadar kötü olursa olsun, köyümüzden çok uzaktaki bir kuyudan su almamız gerekiyordu."

Bu durum Shibadong'da "hedeflenen yoksulluğun azaltılması" kavramının 2013'te tanıtılmasıyla değişmeye başladı.

Yardım politikalarının farklı yoksulluk nedenlerine ve farklı yerel koşullara uyarlanmasıyla strateji, daha sonra Çin'in yoksulluğu ortadan kaldırma kampanyasının başarısında etkili oldu.

Shibadong köyü ise Miao halkının zengin kültüründen yararlanarak endüstriler geliştirmeye başladı.

Hükümet desteğiyle köylüler kulübeleri ailelerin konaklayabileceği rüstik misafirhanelere dönüştürdü, Miao nakış atölyeleri açıldı ve bira işletmeleri ile gümüş eşya atölyeleri turistlere kapılarını açtı.

Çin, bu yol gösterici konsept sayesinde, Şubat 2021 itibariyle mutlak yoksulluğu ortadan kaldırdı.

Günümüzde, kırsal kesimdeki kentleşme, köyün hızlı kalkınmasını sağladı.

İnsanların hayatları da düzeldi.

LONG XİANLAN, Yerel arıcı:

"Fayansları değiştirip evimize bir ön cam yerleştirdik. Artık modern bir tuvaletimiz ve daha büyük bir mutfağımız var."

Yang ZHENGBANG, Misafir evi sahibi:

"Geçmişte daha iyi bir yaşam, yemek pişirirken istediğimiz kadar tuz ve yağ kullanmakta özgür olduğumuz anlamına geliyordu. Fakat şimdi, daha iyi bir yaşam, daha az tuz ve yağ kullanarak sağlıklı beslenmek anlamına geliyor."

Köyde yaşam koşullarının iyileşmesiyle birlikte pek çok genç de, memleketlerindeki canlanma sonrası gelecek için iyimser olduklarını söyleyerek köylerine döndü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Uzaklardaki Etnik Köyün On Yıllık Dönüşümü - Son Dakika

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