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Video | Uzaktan eğitim nasıl işliyor, veliler ne düşünüyor?
6 saat önce
18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yayın akışı ve ders programını TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden takip ediyor.
18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yayın akışı ve ders programını TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden takip ediyor. Peki öğrenciler, geçici olan bu uygulamaya ne kadar adapte olabiliyor? View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:09
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