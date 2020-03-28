Video | Uzaktan eğitim nasıl işliyor, veliler ne düşünüyor?

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle okulların kapatılarak kısa süre önce geçilen evde eğitim uygulaması nisan ayı sonuna kadar uzatıldı.

18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yayın akışı ve ders programını TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden takip ediyor.