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Video | Uzaktan eğitim nasıl işliyor, veliler ne düşünüyor?
6 saat önce
18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yayın akışı ve ders programını TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden takip ediyor. Peki öğrenciler, geçici olan bu uygulamaya ne kadar adapte olabiliyor?
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle okulların kapatılarak kısa süre önce geçilen evde eğitim uygulaması nisan ayı sonuna kadar uzatıldı.
18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yayın akışı ve ders programını TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden takip ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:14
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