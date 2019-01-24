Video: Venezuela'da Muhalefet Maduro'ya Baskısını Artırıyor
32 dakika önce
Venezuela'da Başkan Nicolas Maduro karşıtı on binlerce kişi başkent Caracas'ta toplanarak kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı muhalif lider Juan Guaido'ya destek verdi.
Venezuela'da Başkan Nicolas Maduro karşıtı on binlerce kişi başkent Caracas'ta toplanarak kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı muhalif lider Juan Guaido'ya destek verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:04
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