Son Dakika Haberleri: Video: Venezuela'da Muhalefet Maduro'ya Baskısını Artırıyor

Video: Venezuela'da Muhalefet Maduro'ya Baskısını Artırıyor

32 dakika önce

Venezuela'da Başkan Nicolas Maduro karşıtı on binlerce kişi başkent Caracas'ta toplanarak kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı muhalif lider Juan Guaido'ya destek verdi.

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Venezuela'da Başkan Nicolas Maduro karşıtı on binlerce kişi başkent Caracas'ta toplanarak kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı muhalif lider Juan Guaido'ya destek verdi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:04 

Nicolas Maduro, Venezuela, Dünya
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