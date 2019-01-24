Video: Venezuela'da Muhalefet Maduro'ya Baskısını Artırıyor

Venezuela'da Başkan Nicolas Maduro karşıtı on binlerce kişi başkent Caracas'ta toplanarak kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı muhalif lider Juan Guaido'ya destek verdi.

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Venezuela'da Başkan Nicolas Maduro karşıtı on binlerce kişi başkent Caracas'ta toplanarak kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı muhalif lider Juan Guaido'ya destek verdi.

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