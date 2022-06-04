Video: Vivid Festivalinin Işıkları Avustralya'ya Geri Döndü - Son Dakika
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Video: Vivid Festivalinin Işıkları Avustralya'ya Geri Döndü

04.06.2022 15:34
Video: Vivid Festivalinin Işıkları Avustralya'ya Geri Döndü

Sidney'in simgesel etkinliklerinden biri olan Vivid Sydney, pandemi nedeniyle iki yıl üst üste iptal edildikten sonra şehrin en ünlü simge yapılarını bir kez daha aydınlatıyor.

Sidney'in simgesel etkinliklerinden biri olan Vivid Sydney, pandemi nedeniyle iki yıl üst üste iptal edildikten sonra şehrin en ünlü simge yapılarını bir kez daha aydınlatıyor.

27 Mayıs'tan 18 Haziran'a kadar, her gece güneş batarken Sidney ışıklandırmalar, enstalasyonlar ve interaktif etkinliklerle aydınlanıyor. Festival kapsamında ışık sanatçıları, müzik yapımcıları ve çeşitli yaratıcı insanlar biraraya gelerek Sidney'in ruhunu herkese tanıtıyor.

Geçen hafta 23 günlük etkinliği başlatan Yeni Güney Galler (NSW) Turizm Bakanı Stuart Ayres, iki yıllık karanlığın ardından Vivid 2022'nin her zamankinden "daha büyük, daha parlak ve daha cesur" olacağını söyledi.

Etkinlik, 12 yıllık tarihinde ilk kez, Avustralya'nın yerli halklarının ve kültürünün tanınması ve kutlanması amacıyla bir "İlk Işık" duman töreni ve yerli performansla başladı.

Etkinlikte, simgesel Darling Limanı, Sidney Opera Binası'nın yelkenleri, Taronga Hayvanat Bahçesi ve Sidney Liman Köprüsü dahil olmak üzere, Sidney şehir merkezindeki 11 yer aydınlatılıyor.

Festivalin merkezinde yer alan Opera Binası'na 23 gece boyunca toplam 200 saatlik benzersiz hareketli görüntüler yansıtılacak.

Etkinlik aynı zamanda Sidney Teknoloji Üniversitesi'nde (UTS) konuşmalar, seminerler ve film gösterimleri ile ülkenin önde gelen beyinleri arasında tartışma kıvılcımı çıkarmak için tasarlanmış bir Canlı Fikirler Değişimi'ne de ev sahipliği yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Avustralya'nın Sidney kentinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Vivid Festivalinin Işıkları Avustralya'ya Geri Döndü - Son Dakika

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