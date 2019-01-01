Video | Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Geleneksel Yeni Yıl Konseri
1 saat önce
Viyana Filarmoni Orkestrası tarafından verilen geleneksel yeni yıl konseri 90 ülkede 40 milyon kişi tarafından izlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:46 Kaynak: Youtube
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