Son Dakika Haberleri: Video | Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Geleneksel Yeni Yıl Konseri

Video | Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Geleneksel Yeni Yıl Konseri

1 saat önce

Viyana Filarmoni Orkestrası tarafından verilen geleneksel yeni yıl konseri 90 ülkede 40 milyon kişi tarafından izlendi.

Viyana Filarmoni Orkestrası tarafından verilen geleneksel yeni yıl konseri 90 ülkede 40 milyon kişi tarafından izlendi. …

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/01/vid...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:46 Kaynak: Youtube

Viyana, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf! Moskova'da Yeni Yıl Kutlaması Sırasında Köprü Çöktü: 13 Yaralı

Ünlü Profesör Canan Karatay, Yeni Yıl Partisinde Sahneye Çıkıp Şarkı Söyledi Esra Erol, Yeni Yıl Geleneğini Bozmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 22:24:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Geleneksel Yeni Yıl Konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]