Son Dakika Haberleri: Video | Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Geleneksel Yeni Yıl Konseri

Video | Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Geleneksel Yeni Yıl Konseri

1 saat önce

Viyana Filarmoni Orkestrası tarafından verilen geleneksel yeni yıl konseri 90 ülkede 40 milyon kişi tarafından izlendi.

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Viyana Filarmoni Orkestrası tarafından verilen geleneksel yeni yıl konseri 90 ülkede 40 milyon kişi tarafından izlendi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:04 

Viyana, Dünya
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