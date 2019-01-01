Video | Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Geleneksel Yeni Yıl Konseri
1 saat önce
Viyana Filarmoni Orkestrası tarafından verilen geleneksel yeni yıl konseri 90 ülkede 40 milyon kişi tarafından izlendi.
Viyana
Filarmoni Orkestrası tarafından verilen geleneksel yeni yıl konseri 90 ülkede 40 milyon kişi tarafından izlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:04
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