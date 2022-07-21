Video: Wentian Laboratuvar Modülünün Çin'in Wenchang Fırlatma Alanına Nakledilmesinin Zaman Atlamalı Görüntüleri - Son Dakika
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Video: Wentian Laboratuvar Modülünün Çin'in Wenchang Fırlatma Alanına Nakledilmesinin Zaman Atlamalı Görüntüleri

21.07.2022 16:01
Video: Wentian Laboratuvar Modülünün Çin'in Wenchang Fırlatma Alanına Nakledilmesinin Zaman Atlamalı Görüntüleri

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Pazartesi günü Çin'in uzay istasyonunun laboratuvar modülü Wentian ile Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketinin kombinasyonunun fırlatma alanına nakledildiğini bildirdi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Pazartesi günü Çin'in uzay istasyonunun laboratuvar modülü Wentian ile Uzun Yürüyüş-5B Y3 taşıyıcı roketinin kombinasyonunun fırlatma alanına nakledildiğini bildirdi.

CMSA, Wenian laboratuvar modülünün yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacağını da bildirdi.

CMSA, fırlatma öncesi çeşitli fırlatma işlevi kontrollerinin ve ortak testlerinin yürütüleceğini açıkladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenchang'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Wentian Laboratuvar Modülünün Çin'in Wenchang Fırlatma Alanına Nakledilmesinin Zaman Atlamalı Görüntüleri - Son Dakika

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