Video: Xv. Yüzyıl Havasında Festival: Venedik'te Karnaval Başlıyor
1 saat önce
Kanalları ve gondollarıyla meşhur Venedik'te karnaval sezonu, XV. yüzyıl atmosferinde düzenlenen festivalle açıldı.
Kanalları ve gondollarıyla meşhur Venedik
'te karnaval sezonu, XV. yüzyıl atmosferinde düzenlenen festivalle açıldı. Cannaregio Kanalı'nda süzülen yüzlerce gondol ve geçmişi günümüze taşıyan kostümler giyen yaklaşık 800 katılımcı göz kamaştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:58
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