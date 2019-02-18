Son Dakika Haberleri: Video: Xv. Yüzyıl Havasında Festival: Venedik'te Karnaval Başlıyor

Video: Xv. Yüzyıl Havasında Festival: Venedik'te Karnaval Başlıyor

1 saat önce

Kanalları ve gondollarıyla meşhur Venedik'te karnaval sezonu, XV. yüzyıl atmosferinde düzenlenen festivalle açıldı.

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Kanalları ve gondollarıyla meşhur Venedik'te karnaval sezonu, XV. yüzyıl atmosferinde düzenlenen festivalle açıldı. Cannaregio Kanalı'nda süzülen yüzlerce gondol ve geçmişi günümüze taşıyan kostümler giyen yaklaşık 800 katılımcı göz kamaştırdı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:58 

Venedik, Dünya
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