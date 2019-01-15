Video: Yapay Yağmur Kuraklık Sorununu Çözecek Mi?
1 saat önce
Yapay yağmur ile ilgili çalışmalar yeni değil. İlk denemeler 1946 yılında New York'ta yapıldı.
Yapay yağmur ile ilgili çalışmalar yeni değil. İlk denemeler 1946 yılında New York
'ta yapıldı. Amaç bu alandaki çalışmaların dünyanın farklı yerlerinde yaşanan kuraklığa çözüm olması.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:43
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