Son Dakika Haberleri: Video: Yapay Yağmur Kuraklık Sorununu Çözecek Mi?

Video: Yapay Yağmur Kuraklık Sorununu Çözecek Mi?

1 saat önce

Yapay yağmur ile ilgili çalışmalar yeni değil. İlk denemeler 1946 yılında New York'ta yapıldı.

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Yapay yağmur ile ilgili çalışmalar yeni değil. İlk denemeler 1946 yılında New York'ta yapıldı. Amaç bu alandaki çalışmaların dünyanın farklı yerlerinde yaşanan kuraklığa çözüm olması.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:43 

New York, Dünya
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