Video: Yapay Zeka Teknolojisi, Çin'in Anhui Eyaletinde Pandemiyi Önleme ve Kontrol Altına Almayı Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Yapay Zeka Teknolojisi, Çin'in Anhui Eyaletinde Pandemiyi Önleme ve Kontrol Altına Almayı Güçlendiriyor

03.05.2022 11:12
Video: Yapay Zeka Teknolojisi, Çin'in Anhui Eyaletinde Pandemiyi Önleme ve Kontrol Altına Almayı Güçlendiriyor

Bilimsel teknoloji, Kovid-19 ile mücadele konusunda kendi katkılarını yapıyor.

Bilimsel teknoloji, Kovid-19 ile mücadele konusunda kendi katkılarını yapıyor. Yenilikçi avantajları göz önüne alındığında, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei kentinde, pandemiyi önlemek ve kontrol altına almak için bilimsel ve teknolojik araçlar kullanılıyor.

Sağlık kodu doğrulama sistemi ve pandemi önleme robotları gibi yeni ekipmanların hizmete girmesi, sadece pandemiyle mücadelede ön saflarda görevli olanların üzerindeki yükü azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda hastalığın önlenmesinde etkinliği artırıyor.

Hefei'deki bir inşaat alanı girişinde, yüz tanıma, akıllı ateş ölçümü, kimlik doğrulama, sağlık kodu ve nükleik asit testi raporu doğrulamasını entegre eden bir dizi akıllı erişim kontrol sistemi kullanılıyor.

İnsanların girişten geçerken yüzlerini veya kimlik kartlarını göstermesi, sistemin tüm bilgilerin doğrulanmasını tamamlamasına olanak sağlıyor.

Akıllı ateş ölçme, yer temizleme ve dezenfekte robotu, Kovid-19'un önlenmesi ve kontrol altına alınması için hizmet veriyor. Robot, ateşi uzaktan ölçmek için sadece kızılötesi termometrelere sahip değil, aynı zamanda sabit noktalı ve çok kanallı mobil dezenfeksiyonu gerçekleştirmek için bilişsel ve navigasyon yetenekleri de bulunuyor.

Omicron varyantının önlenmesinde yaygın olarak kullanılan yapay zeka, Nesnelerin İnterneti, büyük veri ve bulut bilişim gibi teknolojiler, yüz yüze temasın azaltılması ve yayılma zincirinin engellenmesinde önemli rol oynuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.

YORUMLAR
500
Çin'de edindiği iş fikriyle memleketinde fabrika kurdu Çin'de edindiği iş fikriyle memleketinde fabrika kurdu Çin'de çöken binanın enkazından 88 saatin ardından biri kişi kurtarıldı Çin'de çöken binanın enkazından 88 saatin ardından biri kişi kurtarıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Anhui, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Yapay Zeka Teknolojisi, Çin'in Anhui Eyaletinde Pandemiyi Önleme ve Kontrol Altına Almayı Güçlendiriyor - Son Dakika


Son Dakika
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:39 3600 ek gösterge için son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak
10:35 Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yokluk adası kaldırıldı
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:31 Rus devlet televizyonundan İngiltere paylaşımı büyük ses getirdi: Rus füzesi Sarmat, İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir
10:29 Evlendikten sonra Hadise ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 11:18:16. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Yapay Zeka Teknolojisi, Çin'in Anhui Eyaletinde Pandemiyi Önleme ve Kontrol Altına Almayı Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement