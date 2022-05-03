Video: Yapay Zeka Teknolojisi, Çin'in Anhui Eyaletinde Pandemiyi Önleme ve Kontrol Altına Almayı Güçlendiriyor - Son Dakika

Bilimsel teknoloji, Kovid-19 ile mücadele konusunda kendi katkılarını yapıyor. Yenilikçi avantajları göz önüne alındığında, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei kentinde, pandemiyi önlemek ve kontrol altına almak için bilimsel ve teknolojik araçlar kullanılıyor.

Sağlık kodu doğrulama sistemi ve pandemi önleme robotları gibi yeni ekipmanların hizmete girmesi, sadece pandemiyle mücadelede ön saflarda görevli olanların üzerindeki yükü azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda hastalığın önlenmesinde etkinliği artırıyor.

Hefei'deki bir inşaat alanı girişinde, yüz tanıma, akıllı ateş ölçümü, kimlik doğrulama, sağlık kodu ve nükleik asit testi raporu doğrulamasını entegre eden bir dizi akıllı erişim kontrol sistemi kullanılıyor.

İnsanların girişten geçerken yüzlerini veya kimlik kartlarını göstermesi, sistemin tüm bilgilerin doğrulanmasını tamamlamasına olanak sağlıyor.

Akıllı ateş ölçme, yer temizleme ve dezenfekte robotu, Kovid-19'un önlenmesi ve kontrol altına alınması için hizmet veriyor. Robot, ateşi uzaktan ölçmek için sadece kızılötesi termometrelere sahip değil, aynı zamanda sabit noktalı ve çok kanallı mobil dezenfeksiyonu gerçekleştirmek için bilişsel ve navigasyon yetenekleri de bulunuyor.

Omicron varyantının önlenmesinde yaygın olarak kullanılan yapay zeka, Nesnelerin İnterneti, büyük veri ve bulut bilişim gibi teknolojiler, yüz yüze temasın azaltılması ve yayılma zincirinin engellenmesinde önemli rol oynuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.