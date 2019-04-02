Son Dakika Haberleri: Video: Yarı Çıplak Protestocular İngiliz Parlamentosunu Bastı

Video: Yarı Çıplak Protestocular İngiliz Parlamentosunu Bastı

12 dakika önce

İngiltere hararetli Brexit tartışmalarının yapıldığı sırada bir grup yarı çıplak protestocu parlamento binasında gösteri düzenledi.

İngiltere hararetli Brexit tartışmalarının yapıldığı sırada bir grup yarı çıplak protestocu parlamento binasında gösteri düzenledi. 'Extinction Rebellion' adındaki grubun 12 üyesi, parlamentoda oturumun yapıldığı salonda halka ayrılmış bölümde üzerlerini çıkararak sloganlar attı. …

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:06 Kaynak: Youtube

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