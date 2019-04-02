Son Dakika Haberleri: Video: Yarı Çıplak Protestocular İngiliz Parlamentosunu Bastı

Video: Yarı Çıplak Protestocular İngiliz Parlamentosunu Bastı

8 dakika önce

İngiltere hararetli Brexit tartışmalarının yapıldığı sırada bir grup yarı çıplak protestocu parlamento binasında gösteri düzenledi. 'Extinction Rebellion' adındaki grubun 12 üyesi, parlamentoda oturumun yapıldığı salonda halka ayrılmış bölümde üzerlerini çıkararak sloganlar attı.

İngiltere'de hararetli Brexit tartışmalarının yapıldığı sırada bir grup yarı çıplak protestocu parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda gösteri düzenledi.

'Extinction Rebellion' adlı grubun kadın ve erkekten oluşan 12 üyesi, parlamentoda oturumun yapıldığı salonda halka ayrılmış bölümde kıyafetlerini çıkararak sloganlar attı. Yöntemleriyle Femen'i andıran grubun, 'iklim ve ekoloji krizi'ni protesto etmek için bu yola başvurduğu belirtiliyor. Yaklaşık 25 dakika süren protesto sonunda eylemciler polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:08 

Dünya
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