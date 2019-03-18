Video: Yarış Güvercini Açık Artırmada 1.2 Milyon Euroya Satıldı
46 dakika önce
Armando bir posta güvercini. Belçika'nın Flanders bölgesinden. Güvercin yarışlarının yıldızı olarak adından söz ettiren Armando, pazar günü düzenlenen açık artırmada rekor fiyata, 1, 252 milyon euroya alıcı buldu .
Armando bir posta güvercini. Belçika
'nın Flanders bölgesinden. Güvercin yarışlarının yıldızı olarak adından söz ettiren Armando, pazar günü düzenlenen açık artırmada rekor fiyata, 1, 252 milyon euroya alıcı buldu …
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:56 Kaynak: Youtube
Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu
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