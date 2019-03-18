Son Dakika Haberleri: Video: Yarış Güvercini Açık Artırmada 1.2 Milyon Euroya Satıldı

Video: Yarış Güvercini Açık Artırmada 1.2 Milyon Euroya Satıldı

46 dakika önce

Armando bir posta güvercini. Belçika'nın Flanders bölgesinden. Güvercin yarışlarının yıldızı olarak adından söz ettiren Armando, pazar günü düzenlenen açık artırmada rekor fiyata, 1, 252 milyon euroya alıcı buldu .

Armando bir posta güvercini. Belçika'nın Flanders bölgesinden. Güvercin yarışlarının yıldızı olarak adından söz ettiren Armando, pazar günü düzenlenen açık artırmada rekor fiyata, 1, 252 milyon euroya alıcı buldu …

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/03/18/vi...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:56 Kaynak: Youtube

Belçika, Genel
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