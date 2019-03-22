Video: Yarış Güvercini Açık Artırmada 1.2 Milyon Euroya Satıldı
1 saat önce
Armando bir posta güvercini. Belçika'nın Flanders bölgesinden. Güvercin yarışlarının yıldızı olarak adından söz ettiren Armando, pazar günü düzenlenen açık artırmada rekor fiyata, 1, 252 milyon euroya alıcı buldu
Armando bir posta güvercini. Belçika
'nın Flaman bölgesinden. Güvercin yarışlarının yıldızı olarak adından söz ettiren Armando, pazar günü düzenlenen açık artırmada rekor fiyata, 1, 252 milyon euroya alıcı buldu. Açık artırmayı düzenleyen Pipa adlı kuruluş, Armando'yu "iyi bir atlet" ve kategorisinde "gerçek bir olimpiyat şampiyonu" olarak tanımlıyor. Bu yıl Polonya
'nın Poznan
kentinde düzenlenen yarışlardan da galibiyetle ayrılmıştı. Güvercin Armando'nun, Belçikalı Verschoot ailesiyle birlikteliği sona erdi. Açık artımada Çinli bir yatırımcı tarafından satın alınan Armando, eski sahiplerini zengin ederek Avrupa
'ya veda etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:03
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