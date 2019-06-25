Son Dakika Haberleri: Video | Yaşlı adamı tren raylarına iten saldırgana müebbet hapis cezası
Son Dakika Dünya Haber

Video | Yaşlı adamı tren raylarına iten saldırgana müebbet hapis cezası

14 dakika önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da 91 yaşında bir adamı metro raylarına iten saldırgan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Video | Yaşlı adamı tren raylarına iten saldırgana müebbet hapis cezası, System.String[]
İngiltere'nin başkenti Londra'da 91 yaşında bir adamı metro raylarına iten saldırgan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Paul Crossley adındaki saldırganın daha önce başka birini daha aynı şekilde trenin altına itmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Londra polisi saldırılara ilişkin video görüntülerini paylaştı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:23 
İngiltere, Londra, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kentin en uzun hattı olacak! İzmir'e bir metro daha geliyor Ünlü Meksikalı kurtarma köpeği, dokuz yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı İtalyan mafya patronu Morabito, Uruguay'da hapisten kaçtı Japonya'da hayvanat bahçesinde yapılan "aslan yakalama tatbikatı" büyük beğeni topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 13:37:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Yaşlı adamı tren raylarına iten saldırgana müebbet hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]