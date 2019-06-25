Video | Yaşlı adamı tren raylarına iten saldırgana müebbet hapis cezası
14 dakika önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da 91 yaşında bir adamı metro raylarına iten saldırgan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:23
'nin başkenti Londra
'da 91 yaşında bir adamı metro raylarına iten saldırgan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Paul Crossley adındaki saldırganın daha önce başka birini daha aynı şekilde trenin altına itmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Londra polisi saldırılara ilişkin video görüntülerini paylaştı.
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