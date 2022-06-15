Video: Yaşlı Bakım Robotları Çin'de Popülerleşiyor

Yaşlı bakımı için hazırlanmış medikal ve servis robotları Çin'de popülerleşiyor. Akıllı cihazdaki birkaç basit tıklamayla insanların kapılarına birkaç gün içinde bir yaşlı bakım robotu teslim edilebiliyor.

İstatistikler, Çin'de inmeli hastaların yaklaşık dörtte üçünün kısmi felç ve diğer bazı komplikasyonlar yaşayacağına işaret ediyor. Çin'in önde gelen robot üreticisi Siasun, bu insanların rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla günlük hayatta kolayca kullanılabilecek bir dizi yeni ürünü piyasaya sürdü.

Uygun fiyatları ve pratik işlevleri ile bu ürünler, rehabilitasyon merkezlerinde, topluluk içinde ve bakım evlerinde yaygın olarak kullanılıyor.

BAO RENREN, Medikal ve Servis Robotları Birimi Teknik Direktörü, Siasun Robot & Otomasyon Limited Şirketi:

"Bu dış iskelet ürünü, kullanıcısının düz zeminde ve yokuş yukarı yürümesine yardımcı olacak kuvveti sağlıyor ve yokuş aşağı inerken de direnç katıyor. Kullanıcının yürümesine yardımcı oluyor ve ürünü kullanarak yürürken kullanıcının güvenliğini sağlıyor. Şarj olması yaklaşık üç saat sürüyor. Tam şarj olduğunda sekiz saat kullanılabiliyor. Yani yaklaşık 20 kilometrelik bir yürüyüşü destekliyor.

Şimdi gördüğümüz ekipman, üst ve alt uzuvların aktif ve pasif rehabilitasyon eğitimi için bir robot. Esasen rehabilitasyon merkezlerinde, toplum içinde ve bakım evlerinde kullanılıyor. İnme ve fiziksel fonksiyon bozukluğu hastaları için rehabilitasyon eğitimi amacıyla kullanılıyor. İlk aşamada doktorların rehberliğinde kullanılması gerekiyor ancak işleyişi nispeten basit.

Bu ekipmanı geliştirdik çünkü akıllı cihazlarımızı kullanarak yaşlıların yaşam kalitelerini iyileştirebileceğini umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Shenyang şehrinden bildiriyor.