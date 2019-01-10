Video | Yemen'de Askeri Geçit Törenine İha'lı Saldırı Anı Kamerada
1 saat önce
Yemen'in Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'nde askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:25 Kaynak: Youtube
40 Yıldır Mağarada Yaşayan Adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan Sözleri Güldürdü: Başbakan Kim Oldu?
'Acun Ilıcalı ile Itır Esen Aşk Yaşıyor' İddialarının Ardından Şeyma'dan Manidar Fotoğraf!
Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz!