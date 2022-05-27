Video: Yemenli Çocuklar Kara Mayınlarının Kurbanı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Yemenli Çocuklar Kara Mayınlarının Kurbanı Oldu

27.05.2022 22:21
Video: Yemenli Çocuklar Kara Mayınlarının Kurbanı Oldu

Geçen yıl soğuk bir Aralık gününde meydana gelen korkunç patlama, 12 yaşındaki Yemenli Raed Gerbhi'nin hayatında silinmez bir iz bıraktı.

Geçen yıl soğuk bir Aralık gününde meydana gelen korkunç patlama, 12 yaşındaki Yemenli Raed Gerbhi'nin hayatında silinmez bir iz bıraktı. Gerbhi için o gün, arkadaşlarıyla koyun gütmek üzere dışarı çıktığı normal başlayan bir gündü ancak bir uzvunu kaybetmesiyle sona erdi.

Hiçbir uyarı olmaksızın bir mayın Gerbhi'nin ayaklarının altında patladı, sağ bacağını kopardı ve ellerini yaraladı. Üç arkadaşı şok dalgasıyla metrelerce uzağa savruldu ama mucizevi bir şekilde patlamadan yara almadan kurtuldu.

RAED GERBHİ, Mayın kurbanı:

"Mayın patladı ve sağ bacağım kesildi. Hayalim, yeniden arkadaşlarımla oynamak, okula gitmek ve koyunlara bakmak için bir protez bacak almak. Umarım çiftliklerimizin, tarlalarımızın ve evlerimizin etrafında gömülü olan tüm mayınlar kaldırılabilir."

Raed, bir zamanlar Yemen hükümet güçleri ve Husi isyancıları için çetin bir savaş alanı olan Hacca vilayetinde mayınlar yüzünden sakatlanan ya da ölen pek çok Yemenli çocuktan yalnızca biri.

Yemen iç savaşı, Husi milislerinin birkaç kuzey vilayetinin kontrolünü ele geçirdiği ve Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi hükümetini başkent Sana'dan sürgüne zorladığı 2014 yılının sonlarında başladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon güçleri tarafından desteklenen Yemen ordusu, 2018 Nisan ayında Midi Bölgesi'ni Husi milislerinden geri aldı. Mayın temizleme ekipleri, bölge sakinlerinin ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için kurulan kamplardan evlerine geri dönmelerine izin verilmeden önce, bölgedeki geniş alanları temizlemek için aylarını harcadı.

HASSAN MOSBEH, Yerel yetkili:

"Burada Midi bölgesinde çobanlık ve tarım yapılan alanlara mayın yerleştirilmesi felaketle sonuçlandı çünkü (bu yıl) aralarında çocuklar, kadınlar ve yaşlıların da bulunduğu kurbanların sayısı yaklaşık altıya ulaştı. Bununla birlikte mayınlar 50'den fazla koyun, 44 deve ve 13 ineğin telef olmasına da yol açtı. Ayrıca 6 araç ve tarım ekipmanına verdiği hasarı da gördük. Otlaklar ve tarım alanları geniş çapta hedef alındı ve bundan en çok çiftçiler ve çobanlar etkilendi."

Yemenli yetkililere göre, bu çabalara rağmen, Midi'de kum tepelerinin altındaki gizli mayınlar o zamandan bu yana çoğu çocuk 20 kişiyi öldürdü.

Askeri uzmanlar, kara mayınlarının çoğunun yağmurdan, sıcak ya da soğuk havadan etkilenmeyen sert plastikten yapıldığını ve bu nedenle yıllarca etkin kalabileceklerini söylüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hacca'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
TRAFİK DENETİMİNDE ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ TRAFİK DENETİMİNDE ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ Yemen'in Taiz kentinde Husilerin 7 yıldır uyguladığı abluka protesto edildi Yemen'in Taiz kentinde Husilerin 7 yıldır uyguladığı abluka protesto edildi
Kaynak: Xinhua

Patlama, Aralık, Yemen, Mayın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Yemenli Çocuklar Kara Mayınlarının Kurbanı Oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 22:30:54. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Yemenli Çocuklar Kara Mayınlarının Kurbanı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement