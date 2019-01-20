Son Dakika Haberleri: Video | Yeni İsmini de Beğenmediler: Atina'da 'Makedonya' Protestosu

Video | Yeni İsmini de Beğenmediler: Atina'da 'Makedonya' Protestosu

44 dakika önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da on binlerce kişi, başbakan Aleksis Çipras'ın Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'le vardığı Prespa Anlaşması gereğince bu ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmesini protesto etti.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da on binlerce kişi, başbakan Aleksis Çipras'ın Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'le vardığı Prespa Anlaşması gereğince bu ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmesini protesto etti
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:19 

Zoran Zaev, Yunanistan, Makedonya, Dünya
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