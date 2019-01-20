Video | Yeni İsmini de Beğenmediler: Atina'da 'Makedonya' Protestosu
44 dakika önce
Yunanistan'ın başkenti Atina'da on binlerce kişi, başbakan Aleksis Çipras'ın Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'le vardığı Prespa Anlaşması gereğince bu ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmesini protesto etti.
Yunanistan
'ın başkenti Atina'da on binlerce kişi, başbakan Aleksis Çipras
'ın Makedonya
Başbakanı Zoran Zaev
'le vardığı Prespa Anlaşması gereğince bu ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmesini protesto etti
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:19
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