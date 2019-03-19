Son Dakika Haberleri: Video: Yeni Zelanda Başbakanı: Teröriste Aradığı Şöhreti Vermeyeceğiz, Adını Bile Anmayacağı…

Video: Yeni Zelanda Başbakanı: Teröriste Aradığı Şöhreti Vermeyeceğiz, Adını Bile Anmayacağı…

35 dakika önce

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern cami katliamı sonrası yaptığı ilk parlamento konuşmasında saldırganın adını dahi anmayacağını ve aradığı şöhreti kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern cami katliamı sonrası yaptığı ilk parlamento konuşmasında saldırganın adını dahi anmayacağını ve aradığı şöhreti kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ardern konuşmasına "selamünaleyküm" diyerek başladı…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:36 Kaynak: Youtube

Parlamento, Yeni Zelanda, Genel
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