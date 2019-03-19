Video: Yeni Zelanda Başbakanı: Teröriste Aradığı Şöhreti Vermeyeceğiz, Adını Bile Anmayacağı…
35 dakika önce
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern cami katliamı sonrası yaptığı ilk parlamento konuşmasında saldırganın adını dahi anmayacağını ve aradığı şöhreti kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi.
Yeni Zelanda
Başbakanı Jacinda Ardern cami katliamı sonrası yaptığı ilk parlamento konuşmasında saldırganın adını dahi anmayacağını ve aradığı şöhreti kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ardern konuşmasına "selamünaleyküm" diyerek başladı…
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:36 Kaynak: Youtube
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