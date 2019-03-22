Son Dakika Haberleri: Video: Yeni Zelanda Başbakanı: Teröriste Aradığı Şöhreti Vermeyeceğiz, Adını Bile Anmayacağız

Video: Yeni Zelanda Başbakanı: Teröriste Aradığı Şöhreti Vermeyeceğiz, Adını Bile Anmayacağız

1 saat önce

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern cami katliamı sonrası yaptığı ilk parlamento konuşmasında saldırganın adını dahi anmayacağını ve aradığı şöhreti kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ardern konuşmasına "selamünaleyküm" diyerek başladı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch şehrinde iki ayrı camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası ilk parlamento konuşmasını yaptı. Başbakan cami katliamı failinin 'adını dahi anmayarak' istediği şöhrete kavuşmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ülkesinde yaşanan trajediye verdiği tepkiyle halk nezdinde takdir toplayan 37 yaşındaki Yeni Zelanda Başbakanı mecliste yaptığı konuşmada saldırganın adını hiçbir zaman anmayacağını duyurdu. Ardern, "O bir terörist, bir suçlu, bir aşırılık yanlısı. Ancak ben konuştuğumda isimsiz olacak" açıklamasını yaptı. Başbakan sözlerine "Aradığı şeylerden biri de kötü şöhretti. Ancak Yeni Zelanda'da biz ona hiçbir şey vermeyeceğiz. Adını bile." şeklinde devam etti. Hayatını kaybedenlerin aileleri için adaletin sağlanacağını da belirten Ardern, hükümetin sosyal medya platformlarının katliamdaki rollerini araştıracağını söyledi. Ardern, saldırı görüntülerini canlı yayımlayan Facebook gibi platformlarının "yalnızca postacı değil yayıncı da olduklarını", sorumluluk almaları gerektiğinin ve her şeyin kar etmekle ilgili olamayacağının altını çizdi. Başbakan meclis konuşmasında Yeni Zelanda silah yasasında yapılacak değişiklikle ilgili verdiği sözü yineledi. Jacinde Ardern parlamento konuşmasına "selamünaleyküm" diyerek başladı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:03 

Parlamento, Yeni Zelanda, Dünya
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