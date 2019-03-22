Video | Yeni Zelanda Katliamcısı Saldırıyı Facebook'ta Canlı Yayımladı
1 saat önce
Yeni Zelanda'da en az 49 insanın ölümüne neden olan cami saldırısı fail tarafından canlı olarak Facebook'ta yayınlamdı
Yeni Zelanda
'da onlarca insanın ölümüne neden olan cami saldırısının faillerinden biri saldırıyı sosyal medya üzerinden canlı yayımladı. Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki Al Noor camisine yapılan saldırı, Brenton Tarrant adlı kullanıcıya ait Facebook
hesabında canlı yayın yapılarak paylaşıldı. 16 dakikadan uzun süren çekim Facebook tarafından hızla silindi. Saldırganın, kafa kamerasıyla çektiği sanılan görüntülerde arabasını park ettikten sonra cami kapısından içeri girerken hızla ateş açmaya başladığı görülüyor. Yeni Zelanda polisi yaptığı açıklamada görüntüleri internetten kaldırmak için çalışmalara başlandığını duyurdu ve videonun paylaşılmamasını istedi. Facebook ise görüntülerle ilişkili hesabın silindiğini ve saldırıyı destekleyen her paylaşımın kaldırılacağını söyledi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:03
Ukrayna'da Metroya Bombalı Saldırı Önlendi
Kevin Durant'ın Kardeşi Clifford Dixon, Doğum Gününde Öldürüldü
Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan Haluk Levent'e Teşekkür!
Arka Sokaklar 510. Yeni Bölüm Fragmanı Nefes Kesti!