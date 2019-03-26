Son Dakika Haberleri: Video | Yerel Seçimlere Sayılı Günler Kala İstanbullu Seçmenin Nabzını Tuttuk

Video | Yerel Seçimlere Sayılı Günler Kala İstanbullu Seçmenin Nabzını Tuttuk

39 dakika önce

Türkiye 31 Mart pazar günü yerel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidecek. Euronews Türkçe, seçimlerin çekişmeli geçmesi beklenen İstanbul'da seçmenlere, "Tercihinizi adaya mi yoksa partiye göre mi belirleyeceksiniz ? Seçimizi etkileyen faktörler nelerdir?" sorularını yöneltti

Parti mitingleri, adayların seçim vaatleri ve peş peşe açıklanan seçim anketlerinden sonra Türkiye 31 Mart pazar günü yerel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidecek. Bugüne kadar yapılan anket sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele eden Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili adayı Binali Yıldırım yarışı başa baş götürüyor. İttifaklar arasında büyük çekişmenin yaşandığı İstanbul'da Euronews Türkçe seçmenin nabzını tuttu. İstanbullu seçmenlere, " Sandığa gidecek misiniz? Tercihinizi adaya mi yoksa partiye göre mi belirleyeceksiniz ? Seçimizi etkileyen faktörler nelerdir?" diye sorduk.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:35 

Türkiye, İstanbul, Dünya
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