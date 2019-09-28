Son Dakika Haberleri: Video | Yeşil, mor ve beyazın gökyüzündeki dansı: 'Kutup Işıkları'
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Video | Yeşil, mor ve beyazın gökyüzündeki dansı: 'Kutup Işıkları'

1 saat önce

Finlandiya'nın kuzey bölgesi Lapland'da oluşan Kutup Işıkları yine görenleri büyüledi.

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Finlandiya'nın kuzey bölgesi Lapland'da oluşan Kutup Işıkları yine görenleri büyüledi. Parlak yeşil, mor ve beyaz ışık hüzmeleri, 27-28 Eylül'de Finlandiya semalarını aydınlattı.

Video | Yeşil, mor ve beyazın gökyüzündeki dansı: 'Kutup Işıkları'

Finlandiya, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:33 
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