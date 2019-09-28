Video | Yeşil, mor ve beyazın gökyüzündeki dansı: 'Kutup Işıkları'
1 saat önce
Finlandiya'nın kuzey bölgesi Lapland'da oluşan Kutup Işıkları yine görenleri büyüledi.
Finlandiya'nın kuzey bölgesi Lapland'da oluşan Kutup Işıkları yine görenleri büyüledi. Parlak yeşil, mor ve beyaz ışık hüzmeleri, 27-28 Eylül'de Finlandiya semalarını aydınlattı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:33
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