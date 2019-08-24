Son Dakika Haberleri: Video: Yıllarca süren cinsel istismarı kanıtlayan ses kaydı Emre Yıldır'ı kurtarmaya yetmedi
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Video: Yıllarca süren cinsel istismarı kanıtlayan ses kaydı Emre Yıldır'ı kurtarmaya yetmedi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Ahmet Emre Yıldır (25) 29 Nisan 2019'da Çorlu'da bir sitede 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak yaşamına son verdi.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Ahmet Emre Yıldır (25) 29 Nisan 2019'da Çorlu'da bir sitede 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak yaşamına son verdi. Ahmet Emre Yıldır, intiharından 1 ay önce ailesine V.T isimli bir akrabalarının cinsel istismarına uğradığını anlattı.

Ahmet Emre, Tekirdağ, Çorlu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:33 
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