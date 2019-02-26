Son Dakika Haberleri: Video | Yolcu Uçağı Esen Sert Rüzgarla Havada Savruldu

Video | Yolcu Uçağı Esen Sert Rüzgarla Havada Savruldu

1 saat önce

İngiliz Havayolları'na ait bir uçak Britanya'nın İspanya sınırındaki denizaşırı toprağı Cebelitarık'a iniş yaparken esen sert rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

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İngiliz Havayolları'na ait bir uçak Britanya'nın İspanya sınırındaki denizaşırı toprağı Cebelitarık'a iniş yaparken esen sert rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Uçağın pilotu kaza riski nedeniyle Malaga Havalima'nına iniş yaptı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:04 

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