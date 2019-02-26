Video | Yolcu Uçağı Esen Sert Rüzgarla Havada Savruldu
1 saat önce
İngiliz Havayolları'na ait bir uçak Britanya'nın İspanya sınırındaki denizaşırı toprağı Cebelitarık'a iniş yaparken esen sert rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
İngiliz Havayolları'na ait bir uçak Britanya'nın İspanya sınırındaki denizaşırı toprağı Cebelitarık'a iniş yaparken esen sert rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Uçağın pilotu kaza riski nedeniyle Malaga Havalima'nına iniş yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:04
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