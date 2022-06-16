Video: Yüksek Teknolojili Robot Köpek, Antik Kent Pompeii'nin Mirasını Korumaya Yardımcı Oluyor - Son Dakika
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Video: Yüksek Teknolojili Robot Köpek, Antik Kent Pompeii'nin Mirasını Korumaya Yardımcı Oluyor

16.06.2022 22:20
Video: Yüksek Teknolojili Robot Köpek, Antik Kent Pompeii'nin Mirasını Korumaya Yardımcı Oluyor

Antik Roma kenti Pompeii'nin sokaklarında dolaşan ve görevlerini yerine getiren ekibe destek olan dört ayaklı bir robot, koruma ve restorasyon projesinin ön cephesinde konuşlandırılan en son kaynak.Köpeğe benzeyen robotun ismi SPOT.

Antik Roma kenti Pompeii'nin sokaklarında dolaşan ve görevlerini yerine getiren ekibe destek olan dört ayaklı bir robot, koruma ve restorasyon projesinin ön cephesinde konuşlandırılan en son kaynak.

Köpeğe benzeyen robotun ismi SPOT.

SPOT, Pompeii Arkeoloji Parkı tarafından veri toplamak, yapıların güvenirliğini denetlemek ve İtalya'nın kültür mirasının mücevherlerinden biri olan Pompeii'yi koruma sistemini yükseltmek için test edilen birkaç yeni teknolojik ve dijital araç arasında yer alıyor.

GABRİEL ZUCHTRİEGEL, Pompeii Arkeoloji Parkı Genel Müdürü:

"Yani (robot-köpek) projesi, (arkeolojik) alanı izlemek ve korumak için uydulardan sensörlere kadar kullanmaya çalıştığımız geniş teknoloji yelpazesinin bir parçası. Robot-köpek bilhassa, koşulların yeterince güvenli olmadığı ve içeri girmenin çok zor olduğu yeraltı yapıları gibi alanları keşfetmemize ve izlememize olanak veriyor.

Eğer ekibimizin içine girmesini istediğimiz arkeolojik bir yapıya kazınmış gizli bir tünel olduğunu varsayarsanız, bunun gibi tehlikeli alanları keşfetmek için itfaiyecilerin yardımına ihtiyacımız oluyor. Ayrıca böylesi tehlikeli bölgeleri keşfetmek için çok karmaşık ve uzun bir süreç gerekiyor. Ancak robot köpek yardımıyla bunu çok daha hızlı şekilde yapabiliyor ve diğer müdahaleler için ihtiyacımız olan veriye anında ulaşabiliyoruz.

Çok etkileyici bulduğum deneylerin başlangıcındayız. Uydulardan, insansız hava araçlarından ve yapay zekadan gelen verilerin şu anda yaptığımız gibi kullanımı... Pompeii bölgesi için tarihi bir aşamadayız, 'Büyük Pompeii projesi'nden sonra çok ilginç ve büyüleyici bir aşama. Şimdi bu büyük müdahaleyi, acil durumlara geri dönmeden kalabilecek sürdürülebilir bir modele nasıl dönüştüreceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Hedef bu."

Antik Pompeii, M.S. 79'da Vesuvius Dağı'nın (günümüz Napoli kentine yakın) yıkıcı etkiye sahip patlamasıyla yok oldu.

Günümüzde bölgenin 1997 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklenen kalıntıları, yaklaşık 66 hektarlık bir araziye yayılmış durumda.

,FERDİNANDO BOLİNO, Pompeii Arkeoloji Parkı'nda çalışan Bilişim Teknolojisi teknisyeni:

"Neyse ki, yeni teknoloji ile, yapı ve anıtlarla, bölgedeki tek bitki veya ağacın muhafazası da dahil olmak üzere (Pompeii) arkeolojik parkındaki herhangi bir unsurun yanı sıra yapıları da teknolojik ve bilişim teknolojisi açısından kontrol etmeye çalışıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Pompeii'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Pompeii, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Yüksek Teknolojili Robot Köpek, Antik Kent Pompeii'nin Mirasını Korumaya Yardımcı Oluyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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