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Video: Yunan adasında aşırı sağcılar göçmenlerin karaya çıkışına tepki gösterdi
6 saat önce
Yunanistan'ın Midilli adasına ulaşan göçmenlere aşırı sağcı kişiler tepki gösterek mültecilerin karaya çıkışına engel olmaya çalıştıView on euronews.
Yunanistan'ın Midilli adasına ulaşan göçmenlere aşırı sağcı kişiler tepki gösterek mültecilerin karaya çıkışına engel olmaya çalıştıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:03
Son Dakika Karayoluyla avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi Midilli'de halk, mültecilerin kıyıya çıkmasına engel oldu Göçmenlerin geceyi geçirmesi için düğün salonunun kapıları açıldı Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi