Video | Yunanistan Suları Batık Gemilerden Arındırılıyor
45 dakika önce
Yunanistan'ın deniz yataklarında yatan onlarca batık gemi ve teknenin temizlenmesi için Yunan makamlar kolları sıvadı.
Yunanistan'ın deniz yataklarında yatan onlarca batık gemi ve teknenin temizlenmesi için Yunan makamlar kolları sıvadı. Pire Limanı yakınındaki Elefsis Körfezi onlarca yıldır suyun dibinde bekleyen gemilerden arındırılacak.…
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:56 Kaynak: Youtube
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