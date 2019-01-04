Son Dakika Haberleri: Video | Yunanistan Suları Batık Gemilerden Arındırılıyor

Video | Yunanistan Suları Batık Gemilerden Arındırılıyor

45 dakika önce

Yunanistan'ın deniz yataklarında yatan onlarca batık gemi ve teknenin temizlenmesi için Yunan makamlar kolları sıvadı.

Yunanistan'ın deniz yataklarında yatan onlarca batık gemi ve teknenin temizlenmesi için Yunan makamlar kolları sıvadı. Pire Limanı yakınındaki Elefsis Körfezi onlarca yıldır suyun dibinde bekleyen gemilerden arındırılacak.…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/04/vid...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:56 Kaynak: Youtube

Yunanistan, Genel
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