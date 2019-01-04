Son Dakika Haberleri: Video | Yunanistan Suları Batık Gemilerden Arındırılıyor

Video | Yunanistan Suları Batık Gemilerden Arındırılıyor

32 dakika önce

Yunanistan'ın deniz yataklarında yatan onlarca batık gemi ve teknenin temizlenmesi için Yunan makamlar kolları sıvadı.

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Yunanistan'ın deniz yataklarında yatan onlarca batık gemi ve teknenin temizlenmesi için Yunan makamlar kolları sıvadı. Pire Limanı yakınındaki Elefsis Körfezi onlarca yıldır suyun dibinde bekleyen gemilerden arındırılacak.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:04 

Yunanistan, Dünya
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