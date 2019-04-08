Video | Yüzde 90'ı Kuruyan Aral Gölü'nü Ağaçlar Kurtaracak

Bir zamanlar dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral Gölü'nün yüzde 90'ı kurudu.

Bir zamanlar dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral Gölü'nün yüzde 90'ı kurudu. Gölün ve çevresinin eski parlak günlerine dönmesi, en azından kötü gidişatın durdurulması için kolları sıvayan bir grup üniversite öğrencisi, kuraklığa meyve ağaçlarıyla savaş açtı.…

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