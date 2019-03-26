Son Dakika Haberleri: Video: Yüzlerce Uygur ve Tibetli, Çin Lideri Şi Cinping'in Macron'u Ziyaretini Protesto Etti

Video: Yüzlerce Uygur ve Tibetli, Çin Lideri Şi Cinping'in Macron'u Ziyaretini Protesto Etti

48 dakika önce

Video: Yüzlerce Uygur ve Tibetli, Çin lideri Şi Cinping'in Macron'u ziyaretini protesto etti.

Video: Yüzlerce Uygur ve Tibetli, Çin lideri Şi Cinping'in Macron'u ziyaretini protesto etti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:31 Kaynak: Youtube

Şi Cinping, Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Genel
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