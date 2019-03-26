Video: Yüzlerce Uygur ve Tibetli, Çin Lideri Şi Cinping'in Macron'u Ziyaretini Protesto Etti
48 dakika önce
Video: Yüzlerce Uygur ve Tibetli, Çin lideri Şi Cinping'in Macron'u ziyaretini protesto etti.
Video: Yüzlerce Uygur ve Tibetli, Çin lideri Şi Cinping'in Macron'u ziyaretini protesto etti
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:31 Kaynak: Youtube
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