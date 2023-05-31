Videodaki genç kadının 28 Mayıs seçimleri sonrası ağladığı iddiası

28 Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kaydedildiği izlenimi yaratan bir video dolaşıma girdi. Videoda görülen genç kadının "Nefret ediyorum sizden. Vatandaşlığımı da mümkün olan en kısa sürede iptal ediyorum Allah hepinizin belasını versin" dediği göze çarpıyor.

Video, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından gerçek sanılıp paylaşıldı. Görüntüyü Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek desert ifadelerle resmi Twitter hesabından yayınladı.

Videodan alınan ekran görüntüsünü tersine arama yöntemiyle tarattığımızda, karşımıza 2021 Mayıs ayına ait haberler ve videolar çıkıyor.

Mayıs 2021'de çekilen videodaki kişi oyuncu Aygün Aydın. Aydın, bir dönem iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. Bu video da Aydın'ın özel hayatında yaşadığı sıkıntılardan dolayı takipçilerine sitem ettiği anlar yer alıyor.