Videodaki genç kadının 28 Mayıs seçimleri sonrası ağladığı iddiası - Son Dakika
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Videodaki genç kadının 28 Mayıs seçimleri sonrası ağladığı iddiası

Videodaki genç kadının 28 Mayıs seçimleri sonrası ağladığı iddiası

31.05.2023 11:29

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, genç bir kadının 28 Mayıs seçimleri sonrası "Nefret ediyorum sizden, vatandaşlıktan çıkıyorum" dediği iddia edildi. Video Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de paylaştı.

28 Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kaydedildiği izlenimi yaratan bir video dolaşıma girdi. Videoda görülen genç kadının "Nefret ediyorum sizden. Vatandaşlığımı da mümkün olan en kısa sürede iptal ediyorum Allah hepinizin belasını versin" dediği göze çarpıyor.

Videodaki genç kadının 28 Mayıs seçimleri sonrası ağladığı iddiası

Video, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından gerçek sanılıp paylaşıldı. Görüntüyü Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek desert ifadelerle resmi Twitter hesabından yayınladı.

Videodaki genç kadının 28 Mayıs seçimleri sonrası ağladığı iddiası

Videodan alınan ekran görüntüsünü tersine arama yöntemiyle tarattığımızda, karşımıza 2021 Mayıs ayına ait haberler ve videolar çıkıyor.

Videodaki genç kadının 28 Mayıs seçimleri sonrası ağladığı iddiası

Mayıs 2021'de çekilen videodaki kişi oyuncu Aygün Aydın. Aydın, bir dönem iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. Bu video da Aydın'ın özel hayatında yaşadığı sıkıntılardan dolayı takipçilerine sitem ettiği anlar yer alıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Melih Gökçek, Aygün Aydın, Güncel, Son Dakika

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