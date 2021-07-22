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Videolarıyla halkı yanlış yönlendirdi, YouTube harekete geçti, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya YouTube ayarı! - Son Dakika
BBC

Videolarıyla halkı yanlış yönlendirdi, YouTube harekete geçti, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya YouTube ayarı!

22.07.2021 14:22

Brezilya koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında başı çekerken, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, salgınla ilgili yaptığı açıklamalar tartışma yaratmaya devam ediyor. Açıklamalarıyla halkı yanlış yönlendiren Bolsonaro'ya bir darbe de YouTube'dan geldi. Brezilya liderinin YouTube kanalındaki 15 video, koronavirüsle ilgili yanlış bilgi yaydıkları gerekçesiyle kaldırdı. Geçtiğimiz yıl da benzer gerekçelerle videoları kaldırılan Bolsonaro'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Video paylaşım platformu YouTube, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 15 videosunu, koronavirüsle ilgili yanlış bilgi yaydıkları gerekçesiyle kaldırdı. Bu videolar arasında Bolsonaro'nun haftalık ulusa sesleniş konuşmaları ve çeşitli konularla ilgili bakanlarıyla yapılan söyleşileri yer alıyordu.

''KARAR İDEOLOJİK VE SİYASİ DEĞİL'' DENİLDİ

YouTube tarafından yapılan açıklamada, kararın ideolojik ya da siyasi olmadığı, içerik politikasıyla ilgili olduğu kaydedilirken, Brezilya liderinden kararla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

ESKİ SAĞLIK BAKANI, KORONAYI AIDS İLE KARŞILAŞTIRDI

O Globo adlı medya kuruluşunun haberine göre, videolardan birisinde Brezilya'nın eski Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, koronavirüsü AIDS ile karşılaştırdı. Pazuello, "HIV de halen devam ediyor. Halen hastalık kapanlar var, çoğu da iyileşiyor ve hayat devam ediyor" dedi.

BREZİLYA LİDERİ, TARTIŞMA YARATAN AŞIYI SAVUNMUŞTU

Başka bir videoda ise Brezilyalı bir doktor, etkisi tartışmalara konu olan hidroksiklorokin ve ivermectin ilaçlarını Kovid-19 tedavisi için öneriyor. Brezilya lideri Bolsonaro da hidroksiklorokinin ateşli savunucuları arasındaydı. YouTube, söz konusu ilaçların etkili bir tedavi yöntemi olarak sunulduğu içeriklere izin vermediğini duyurdu. Öte yandan, maske takmanın virüsü engellemeye yardımcı olmadığını ileri süren videolar da platformdan kaldırılıyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA BAZI VİDEOLARI KALDIRILDI

Bolsonaro videoları sosyal platformlardan ilk kez kaldırılmıyor. Twitter ve Facebook, geçtiğimiz yıl Brezilya liderinin sosyal mesafe önlemlerine karşı çıktığı ve yüksek vaka sayılarının Brezilya'da toplumsal bağışıklığı sağlayacağını söylediği videoları kaldırmıştı.

BREZİLYA, SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELER ARASINDA

Brezilya, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi oldu. Ülkede şimdiye kadar 545 bini aşkın kişi kovid nedeniyle yaşamını yitirdi. Bolsonaro ise salgına yaklaşımıyla ilgili olarak uzun süredir eleştirilerin odağında yer alıyor. Öte yandan nisan ayında Bolsonaro hükümetinin salgın yönetimi hakkında Kongre bünyesinde bir soruşturma başlatıldı.

Videolarıyla halkı yanlış yönlendirdi, YouTube harekete geçti, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya YouTube ayarı!

Youtube, AIDS, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Videolarıyla halkı yanlış yönlendirdi, YouTube harekete geçti, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya YouTube ayarı! - Son Dakika Dünya

BBC

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